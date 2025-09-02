Više o APTR

Aperture Finance Cijena (APTR)

1 APTR u USD cijena uživo:

$0.0001384
$0.0001384
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Aperture Finance (APTR)
Aperture Finance (APTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.149148
$ 0.149148

$ 0
$ 0

--

+0.58%

-16.26%

-16.26%

Aperture Finance (APTR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APTR je $ 0.149148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -16.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aperture Finance (APTR)

$ 12.58K
$ 12.58K

--
--

$ 138.40K
$ 138.40K

90.90M
90.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aperture Finance je $ 12.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APTR je 90.90M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.40K.

Aperture Finance (APTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aperture Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aperture Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aperture Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aperture Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.58%
30 dana$ 0-53.76%
60 dana$ 0-85.72%
90 dana$ 0--

Što je Aperture Finance (APTR)

Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX.

Resurs Aperture Finance (APTR)

Službena web-stranica

Aperture Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aperture Finance (APTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aperture Finance (APTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aperture Finance.

Provjerite Aperture Finance predviđanje cijene sada!

APTR u lokalnim valutama

Aperture Finance (APTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aperture Finance (APTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aperture Finance (APTR)

Koliko Aperture Finance (APTR) vrijedi danas?
Cijena APTR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APTR u USD?
Trenutačna cijena APTR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aperture Finance?
Tržišna kapitalizacija za APTR je $ 12.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APTR?
Količina u optjecaju za APTR je 90.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APTR?
APTR je postigao ATH cijenu od 0.149148 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APTR?
APTR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APTR?
24-satni obujam trgovanja za APTR je -- USD.
Hoće li APTR još narasti ove godine?
APTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
