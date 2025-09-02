Aperture Finance (APTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.149148$ 0.149148 $ 0.149148 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -16.26% Promjena cijene (7D) -16.26%

Aperture Finance (APTR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APTR je $ 0.149148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -16.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aperture Finance (APTR)

Tržišna kapitalizacija $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.40K$ 138.40K $ 138.40K Količina u optjecaju 90.90M 90.90M 90.90M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aperture Finance je $ 12.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APTR je 90.90M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.40K.