ApeJackPot (APET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -11.37% Promjena cijene (7D) +19.74%

ApeJackPot (APET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APET se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -11.37% u posljednjih 24 sata i +19.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ApeJackPot (APET)

Tržišna kapitalizacija $ 5.92K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.92K Količina u optjecaju 996.76M Ukupna količina 996,757,443.525909

Trenutačna tržišna kapitalizacija ApeJackPot je $ 5.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APET je 996.76M, s ukupnom količinom od 996757443.525909. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.92K.