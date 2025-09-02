Apeiron (APRS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00339993 $ 0.00381661
24-satna najniža cijena $ 0.00339993
24-satna najviša cijena $ 0.00381661
Najviša cijena ikada $ 1.89
Najniža cijena $ 0.00276904
Promjena cijene (1H) -1.35%
Promjena cijene (1D) +4.46%
Promjena cijene (7D) +0.28%

Apeiron (APRS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00355159. Tijekom protekla 24 sata, APRStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00339993 i najviše cijene $ 0.00381661, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APRS je $ 1.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00276904.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APRS se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, +4.46% u posljednjih 24 sata i +0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apeiron (APRS)

Tržišna kapitalizacija $ 701.01K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.55M
Količina u optjecaju 197.71M
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apeiron je $ 701.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APRS je 197.71M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.55M.