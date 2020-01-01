APEDOG (APEDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u APEDOG (APEDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

APEDOG (APEDOG) Informacije Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain... Službena web stranica: https://www.apedog.org Bijela knjiga: https://www.apedog.org Kupi APEDOG odmah!

APEDOG (APEDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za APEDOG (APEDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.87K $ 2.87K $ 2.87K Ukupna količina: $ 765.00M $ 765.00M $ 765.00M Količina u optjecaju: $ 599.21M $ 599.21M $ 599.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.67K $ 3.67K $ 3.67K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni APEDOG (APEDOG)

APEDOG (APEDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike APEDOG (APEDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APEDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APEDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APEDOG tokena, istražite APEDOG cijenu tokena uživo!

APEDOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide APEDOG? Naša APEDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte APEDOG predviđanje cijene tokena odmah!

