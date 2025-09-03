APEDOG (APEDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) -3.65% Promjena cijene (7D) -3.65%

APEDOG (APEDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEDOG se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i -3.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APEDOG (APEDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 2.87K$ 2.87K $ 2.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K Količina u optjecaju 599.21M 599.21M 599.21M Ukupna količina 765,000,000.0 765,000,000.0 765,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija APEDOG je $ 2.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APEDOG je 599.21M, s ukupnom količinom od 765000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.67K.