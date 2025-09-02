Ape Man (APEMAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -3.47% Promjena cijene (7D) -29.83% Promjena cijene (7D) -29.83%

Ape Man (APEMAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEMANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEMAN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEMAN se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -3.47% u posljednjih 24 sata i -29.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ape Man (APEMAN)

Tržišna kapitalizacija $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ape Man je $ 108.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APEMAN je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.97K.