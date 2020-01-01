Apartment (APARTMENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Apartment (APARTMENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Apartment (APARTMENT) Informacije 1 Apartment = 1 $Apartment Hedge homes, own Apartment. 🏢 Apartment is a decentralized cryptocurrency that connects real estate with blockchain. With 1 $Apartment equal to 1 Apartment, this token offers virtual real estate investment opportunities, utilizing blockchain for transparency and security. As the "House coin" trend grows, Apartment allows users to participate in the real estate market with decentralization, community governance, and future-focused digital assets. Službena web stranica: https://apartmentsol.vip Kupi APARTMENT odmah!

Apartment (APARTMENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Apartment (APARTMENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.79K $ 4.79K $ 4.79K Ukupna količina: $ 99,974.69T $ 99,974.69T $ 99,974.69T Količina u optjecaju: $ 99,974.69T $ 99,974.69T $ 99,974.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.79K $ 4.79K $ 4.79K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Apartment (APARTMENT)

Apartment (APARTMENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Apartment (APARTMENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APARTMENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APARTMENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APARTMENT tokena, istražite APARTMENT cijenu tokena uživo!

APARTMENT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide APARTMENT? Naša APARTMENT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte APARTMENT predviđanje cijene tokena odmah!

