Trenutačna cijena Anzens USDA (USDA) danas je $ 1.037, s promjenom od 0.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDA u USD je $ 1.037 po USDA.

Anzens USDA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,448,533, s količinom u optjecaju od 10.08M USDA. Tijekom posljednja 24 sata, USDA trgovao je između $ 0.984756 (niska) i $ 1.052 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.529751.

U kratkoročnim performansama, USDA se kretao +1.97% u posljednjem satu i +0.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Anzens USDA (USDA)

Tržišna kapitalizacija $ 10.45M$ 10.45M $ 10.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.45M$ 10.45M $ 10.45M Količina u optjecaju 10.08M 10.08M 10.08M Ukupna količina 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

