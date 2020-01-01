Anzen USDz (USDZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Anzen USDz (USDZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Anzen USDz (USDZ) Informacije USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. Službena web stranica: https://anzen.finance/ Bijela knjiga: https://docs.anzen.finance/ Kupi USDZ odmah!

Anzen USDz (USDZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Anzen USDz (USDZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 119.14M $ 119.14M $ 119.14M Ukupna količina: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M Količina u optjecaju: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 119.14M $ 119.14M $ 119.14M Povijesni maksimum: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Povijesni minimum: $ 0.821209 $ 0.821209 $ 0.821209 Trenutna cijena: $ 0.988806 $ 0.988806 $ 0.988806 Saznajte više o cijeni Anzen USDz (USDZ)

Anzen USDz (USDZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Anzen USDz (USDZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDZ tokena, istražite USDZ cijenu tokena uživo!

USDZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USDZ? Naša USDZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USDZ predviđanje cijene tokena odmah!

