Anzen USDz Logotip

Anzen USDz Cijena (USDZ)

Neuvršten

1 USDZ u USD cijena uživo:

$0.987349
$0.987349
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Anzen USDz (USDZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:55:35 (UTC+8)

Anzen USDz (USDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9864
$ 0.9864
24-satna najniža cijena
$ 0.989606
$ 0.989606
24-satna najviša cijena

$ 0.9864
$ 0.9864

$ 0.989606
$ 0.989606

$ 1.052
$ 1.052

$ 0.821209
$ 0.821209

-0.18%

-0.17%

-0.18%

-0.18%

Anzen USDz (USDZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.986851. Tijekom protekla 24 sata, USDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9864 i najviše cijene $ 0.989606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDZ je $ 1.052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.821209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDZ se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Anzen USDz (USDZ)

$ 119.95M
$ 119.95M

--
----

$ 119.95M
$ 119.95M

121.52M
121.52M

121,519,145.5599461
121,519,145.5599461

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anzen USDz je $ 119.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDZ je 121.52M, s ukupnom količinom od 121519145.5599461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.95M.

Anzen USDz (USDZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Anzen USDz u USD iznosila je $ -0.001732414166314.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Anzen USDz u USD iznosila je $ +0.0004205958.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Anzen USDz u USD iznosila je $ -0.0022558427.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Anzen USDz u USD iznosila je $ -0.0071347997816675.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001732414166314-0.17%
30 dana$ +0.0004205958+0.04%
60 dana$ -0.0022558427-0.22%
90 dana$ -0.0071347997816675-0.71%

Što je Anzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

Anzen USDz Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Anzen USDz (USDZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Anzen USDz (USDZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Anzen USDz.

Provjerite Anzen USDz predviđanje cijene sada!

Anzen USDz (USDZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Anzen USDz (USDZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Anzen USDz (USDZ)

Koliko Anzen USDz (USDZ) vrijedi danas?
Cijena USDZ uživo u USD je 0.986851 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDZ u USD?
Trenutačna cijena USDZ u USD je $ 0.986851. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Anzen USDz?
Tržišna kapitalizacija za USDZ je $ 119.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDZ?
Količina u optjecaju za USDZ je 121.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDZ?
USDZ je postigao ATH cijenu od 1.052 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDZ?
USDZ je vidio ATL cijenu od 0.821209 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDZ?
24-satni obujam trgovanja za USDZ je -- USD.
Hoće li USDZ još narasti ove godine?
USDZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
