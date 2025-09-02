Anzen USDz (USDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.9864 24-satna najviša cijena $ 0.989606 Najviša cijena ikada $ 1.052 Najniža cijena $ 0.821209 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -0.18%

Anzen USDz (USDZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.986851. Tijekom protekla 24 sata, USDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9864 i najviše cijene $ 0.989606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDZ je $ 1.052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.821209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDZ se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Anzen USDz (USDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 119.95M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.95M Količina u optjecaju 121.52M Ukupna količina 121,519,145.5599461

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anzen USDz je $ 119.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDZ je 121.52M, s ukupnom količinom od 121519145.5599461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.95M.