Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomika

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Informacije sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Službena web stranica: https://anzen.finance/ Bijela knjiga: https://docs.anzen.finance/ Kupi SUSDZ odmah!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 6.68M
Ukupna količina: $ 5.53M
Količina u optjecaju: $ 5.53M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.68M
Povijesni maksimum: $ 1.4
Povijesni minimum: $ 0.898102
Trenutna cijena: $ 1.21

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Anzen Staked USDz (SUSDZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUSDZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUSDZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUSDZ tokena, istražite SUSDZ cijenu tokena uživo!

SUSDZ Predviđanje cijene

