Anzen Staked USDz (SUSDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.4 Najniža cijena $ 0.898102 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.13%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) cijena u stvarnom vremenu je $1.21. Tijekom protekla 24 sata, SUSDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSDZ je $ 1.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.898102.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSDZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 6.68M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.68M Količina u optjecaju 5.53M Ukupna količina 5,525,886.786043507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anzen Staked USDz je $ 6.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDZ je 5.53M, s ukupnom količinom od 5525886.786043507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.68M.