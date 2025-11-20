Anvil Cijena danas

Trenutačna cijena Anvil (ANVL) danas je $ 0.00066227, s promjenom od 6.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANVL u USD je $ 0.00066227 po ANVL.

Anvil trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 53,153,040, s količinom u optjecaju od 80.26B ANVL. Tijekom posljednja 24 sata, ANVL trgovao je između $ 0.00061515 (niska) i $ 0.00066228 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00929021, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002512.

U kratkoročnim performansama, ANVL se kretao +0.01% u posljednjem satu i -7.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Anvil (ANVL)

Tržišna kapitalizacija $ 53.15M$ 53.15M $ 53.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.23M$ 66.23M $ 66.23M Količina u optjecaju 80.26B 80.26B 80.26B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

