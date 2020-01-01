Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Anti Rug Agent (ANTIRUG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Informacije Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Službena web stranica: https://www.antirug.ai/

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Anti Rug Agent (ANTIRUG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 239.13K Ukupna količina: $ 999.77M Količina u optjecaju: $ 999.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 239.13K Povijesni maksimum: $ 0.01352923 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00023881

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Anti Rug Agent (ANTIRUG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANTIRUG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANTIRUG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANTIRUG tokena, istražite ANTIRUG cijenu tokena uživo!

ANTIRUG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANTIRUG? Naša ANTIRUG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

