Anti Rug Agent (ANTIRUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01352923$ 0.01352923 $ 0.01352923 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) -23.72% Promjena cijene (7D) -25.58% Promjena cijene (7D) -25.58%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANTIRUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTIRUG je $ 0.01352923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTIRUG se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -23.72% u posljednjih 24 sata i -25.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Tržišna kapitalizacija $ 228.94K$ 228.94K $ 228.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 228.94K$ 228.94K $ 228.94K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,765,300.899302 999,765,300.899302 999,765,300.899302

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anti Rug Agent je $ 228.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTIRUG je 999.77M, s ukupnom količinom od 999765300.899302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.94K.