Anti Rug Agent Cijena (ANTIRUG)

Neuvršten

1 ANTIRUG u USD cijena uživo:

-23.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Anti Rug Agent (ANTIRUG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:29:44 (UTC+8)

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.38%

-23.72%

-25.58%

-25.58%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANTIRUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTIRUG je $ 0.01352923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTIRUG se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -23.72% u posljednjih 24 sata i -25.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Anti Rug Agent (ANTIRUG)

$ 228.94K
--
999.77M
999.77M 999.77M

999,765,300.899302
999,765,300.899302 999,765,300.899302

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anti Rug Agent je $ 228.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTIRUG je 999.77M, s ukupnom količinom od 999765300.899302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.94K.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Anti Rug Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Anti Rug Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Anti Rug Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Anti Rug Agent u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-23.72%
30 dana$ 0-37.64%
60 dana$ 0-60.50%
90 dana$ 0--

Što je Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

Resurs Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Službena web-stranica

Anti Rug Agent Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Anti Rug Agent (ANTIRUG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Anti Rug Agent (ANTIRUG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Anti Rug Agent.

Provjerite Anti Rug Agent predviđanje cijene sada!

ANTIRUG u lokalnim valutama

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Anti Rug Agent (ANTIRUG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANTIRUG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Koliko Anti Rug Agent (ANTIRUG) vrijedi danas?
Cijena ANTIRUG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANTIRUG u USD?
Trenutačna cijena ANTIRUG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Anti Rug Agent?
Tržišna kapitalizacija za ANTIRUG je $ 228.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANTIRUG?
Količina u optjecaju za ANTIRUG je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANTIRUG?
ANTIRUG je postigao ATH cijenu od 0.01352923 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANTIRUG?
ANTIRUG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANTIRUG?
24-satni obujam trgovanja za ANTIRUG je -- USD.
Hoće li ANTIRUG još narasti ove godine?
ANTIRUG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANTIRUG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:29:44 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.