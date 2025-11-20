Anthropic PreStocks Cijena danas

Trenutačna cijena Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) danas je $ 219.84, s promjenom od 0.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANTHROPIC u USD je $ 219.84 po ANTHROPIC.

Anthropic PreStocks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,097,439, s količinom u optjecaju od 4.98K ANTHROPIC. Tijekom posljednja 24 sata, ANTHROPIC trgovao je između $ 214.68 (niska) i $ 221.99 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 221.99, dok je rekordna najniža cijena bila $ 124.62.

U kratkoročnim performansama, ANTHROPIC se kretao -0.24% u posljednjem satu i +3.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 4.98K 4.98K 4.98K Ukupna količina 4,979.984750759 4,979.984750759 4,979.984750759

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anthropic PreStocks je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTHROPIC je 4.98K, s ukupnom količinom od 4979.984750759. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.