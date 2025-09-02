Antfarm Token (ATF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.138698 24-satna najviša cijena $ 0.14718 Najviša cijena ikada $ 0.247867 Najniža cijena $ 0.068837 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +1.01% Promjena cijene (7D) -0.31%

Antfarm Token (ATF) cijena u stvarnom vremenu je $0.145011. Tijekom protekla 24 sata, ATFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.138698 i najviše cijene $ 0.14718, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATF je $ 0.247867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.068837.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATF se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i -0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Antfarm Token (ATF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.42M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.42M Količina u optjecaju 9.77M Ukupna količina 9,771,774.598129919

Trenutačna tržišna kapitalizacija Antfarm Token je $ 1.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATF je 9.77M, s ukupnom količinom od 9771774.598129919. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.42M.