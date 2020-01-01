Antara Token (ANTT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Antara Token (ANTT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Antara Token (ANTT) Informacije Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Službena web stranica: https://antaragame.io/ Bijela knjiga: https://antaragame.io/whitepaper.pdf

Antara Token (ANTT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Antara Token (ANTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 318.23K $ 318.23K $ 318.23K Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 62.62M $ 62.62M $ 62.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 609.86K $ 609.86K $ 609.86K Povijesni maksimum: $ 0.625249 $ 0.625249 $ 0.625249 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00506868 $ 0.00506868 $ 0.00506868 Saznajte više o cijeni Antara Token (ANTT)

Antara Token (ANTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Antara Token (ANTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANTT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANTT tokena, istražite ANTT cijenu tokena uživo!

ANTT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANTT? Naša ANTT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

