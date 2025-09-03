Više o ANTT

ANTT Informacije o cijeni

ANTT Bijela knjiga

ANTT Službena web stranica

ANTT Tokenomija

ANTT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Antara Token Logotip

Antara Token Cijena (ANTT)

Neuvršten

1 ANTT u USD cijena uživo:

$0.00419361
$0.00419361$0.00419361
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Antara Token (ANTT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:47:06 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00412342
$ 0.00412342$ 0.00412342
24-satna najniža cijena
$ 0.00442755
$ 0.00442755$ 0.00442755
24-satna najviša cijena

$ 0.00412342
$ 0.00412342$ 0.00412342

$ 0.00442755
$ 0.00442755$ 0.00442755

$ 0.625249
$ 0.625249$ 0.625249

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-2.76%

+15.55%

+15.55%

Antara Token (ANTT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00417421. Tijekom protekla 24 sata, ANTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00412342 i najviše cijene $ 0.00442755, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTT je $ 0.625249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTT se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i +15.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Antara Token (ANTT)

$ 262.59K
$ 262.59K$ 262.59K

--
----

$ 503.23K
$ 503.23K$ 503.23K

62.62M
62.62M 62.62M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Antara Token je $ 262.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTT je 62.62M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 503.23K.

Antara Token (ANTT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Antara Token u USD iznosila je $ -0.000118754884874952.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Antara Token u USD iznosila je $ +0.0092095094.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Antara Token u USD iznosila je $ +0.0108423455.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Antara Token u USD iznosila je $ +0.0031846739178949049.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000118754884874952-2.76%
30 dana$ +0.0092095094+220.63%
60 dana$ +0.0108423455+259.75%
90 dana$ +0.0031846739178949049+321.84%

Što je Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Antara Token (ANTT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Antara Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Antara Token (ANTT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Antara Token (ANTT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Antara Token.

Provjerite Antara Token predviđanje cijene sada!

ANTT u lokalnim valutama

Antara Token (ANTT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Antara Token (ANTT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANTT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Antara Token (ANTT)

Koliko Antara Token (ANTT) vrijedi danas?
Cijena ANTT uživo u USD je 0.00417421 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANTT u USD?
Trenutačna cijena ANTT u USD je $ 0.00417421. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Antara Token?
Tržišna kapitalizacija za ANTT je $ 262.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANTT?
Količina u optjecaju za ANTT je 62.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANTT?
ANTT je postigao ATH cijenu od 0.625249 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANTT?
ANTT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANTT?
24-satni obujam trgovanja za ANTT je -- USD.
Hoće li ANTT još narasti ove godine?
ANTT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANTT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:47:06 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.