Antara Token (ANTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00412342 $ 0.00412342 $ 0.00412342 24-satna najniža cijena $ 0.00442755 $ 0.00442755 $ 0.00442755 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00412342$ 0.00412342 $ 0.00412342 24-satna najviša cijena $ 0.00442755$ 0.00442755 $ 0.00442755 Najviša cijena ikada $ 0.625249$ 0.625249 $ 0.625249 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.29% Promjena cijene (1D) -2.76% Promjena cijene (7D) +15.55% Promjena cijene (7D) +15.55%

Antara Token (ANTT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00417421. Tijekom protekla 24 sata, ANTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00412342 i najviše cijene $ 0.00442755, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTT je $ 0.625249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTT se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i +15.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Antara Token (ANTT)

Tržišna kapitalizacija $ 262.59K$ 262.59K $ 262.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 503.23K$ 503.23K $ 503.23K Količina u optjecaju 62.62M 62.62M 62.62M Ukupna količina 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Antara Token je $ 262.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTT je 62.62M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 503.23K.