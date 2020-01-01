Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ankr Staked ETH (ANKRETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Informacije ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.

Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.

Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.

Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. Službena web stranica: https://www.ankr.com/about-staking/

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ankr Staked ETH (ANKRETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.94M $ 42.94M $ 42.94M Ukupna količina: $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Količina u optjecaju: $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.94M $ 42.94M $ 42.94M Povijesni maksimum: $ 5,940.6 $ 5,940.6 $ 5,940.6 Povijesni minimum: $ 534.32 $ 534.32 $ 534.32 Trenutna cijena: $ 5,241.46 $ 5,241.46 $ 5,241.46

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ankr Staked ETH (ANKRETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANKRETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANKRETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANKRETH tokena, istražite ANKRETH cijenu tokena uživo!

