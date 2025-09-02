Ankr Staked ETH Cijena (ANKRETH)
-0.93%
-1.10%
-1.05%
-1.05%
Ankr Staked ETH (ANKRETH) cijena u stvarnom vremenu je $5,255.98. Tijekom protekla 24 sata, ANKRETHtrgovalo je između najniže cijene $ 5,091.01 i najviše cijene $ 5,379.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANKRETH je $ 5,940.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 534.32.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANKRETH se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ankr Staked ETH je $ 43.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANKRETH je 8.20K, s ukupnom količinom od 8196.898530614473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.25M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ankr Staked ETH u USD iznosila je $ -58.817528102239.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ankr Staked ETH u USD iznosila je $ +1,410.4974207900.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ankr Staked ETH u USD iznosila je $ +3,653.2093700460.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ankr Staked ETH u USD iznosila je $ +2,118.8855060791725.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -58.817528102239
|-1.10%
|30 dana
|$ +1,410.4974207900
|+26.84%
|60 dana
|$ +3,653.2093700460
|+69.51%
|90 dana
|$ +2,118.8855060791725
|+67.54%
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
|08-31 18:55:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.