Ankr Staked ETH (ANKRETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5,091.01 $ 5,091.01 $ 5,091.01 24-satna najniža cijena $ 5,379.89 $ 5,379.89 $ 5,379.89 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5,091.01$ 5,091.01 $ 5,091.01 24-satna najviša cijena $ 5,379.89$ 5,379.89 $ 5,379.89 Najviša cijena ikada $ 5,940.6$ 5,940.6 $ 5,940.6 Najniža cijena $ 534.32$ 534.32 $ 534.32 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -1.10% Promjena cijene (7D) -1.05% Promjena cijene (7D) -1.05%

Ankr Staked ETH (ANKRETH) cijena u stvarnom vremenu je $5,255.98. Tijekom protekla 24 sata, ANKRETHtrgovalo je između najniže cijene $ 5,091.01 i najviše cijene $ 5,379.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANKRETH je $ 5,940.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 534.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANKRETH se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Tržišna kapitalizacija $ 43.25M$ 43.25M $ 43.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.25M$ 43.25M $ 43.25M Količina u optjecaju 8.20K 8.20K 8.20K Ukupna količina 8,196.898530614473 8,196.898530614473 8,196.898530614473

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ankr Staked ETH je $ 43.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANKRETH je 8.20K, s ukupnom količinom od 8196.898530614473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.25M.