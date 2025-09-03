Više o ANJU

ANJU Informacije o cijeni

ANJU Službena web stranica

ANJU Tokenomija

ANJU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Anju Logotip

Anju Cijena (ANJU)

Neuvršten

1 ANJU u USD cijena uživo:

--
----
+15.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Anju (ANJU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:46:56 (UTC+8)

Anju (ANJU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-10.48%

+15.47%

+22.31%

+22.31%

Anju (ANJU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANJUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANJU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANJU se promijenio za -10.48% u posljednjih sat vremena, +15.47% u posljednjih 24 sata i +22.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Anju (ANJU)

$ 35.63K
$ 35.63K$ 35.63K

--
----

$ 35.63K
$ 35.63K$ 35.63K

356.59B
356.59B 356.59B

356,593,089,581.61975
356,593,089,581.61975 356,593,089,581.61975

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anju je $ 35.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANJU je 356.59B, s ukupnom količinom od 356593089581.61975. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.63K.

Anju (ANJU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Anju u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Anju u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Anju u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Anju u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+15.47%
30 dana$ 0+51.53%
60 dana$ 0-5.49%
90 dana$ 0--

Što je Anju (ANJU)

Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Anju (ANJU)

Službena web-stranica

Anju Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Anju (ANJU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Anju (ANJU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Anju.

Provjerite Anju predviđanje cijene sada!

ANJU u lokalnim valutama

Anju (ANJU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Anju (ANJU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANJU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Anju (ANJU)

Koliko Anju (ANJU) vrijedi danas?
Cijena ANJU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANJU u USD?
Trenutačna cijena ANJU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Anju?
Tržišna kapitalizacija za ANJU je $ 35.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANJU?
Količina u optjecaju za ANJU je 356.59B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANJU?
ANJU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANJU?
ANJU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANJU?
24-satni obujam trgovanja za ANJU je -- USD.
Hoće li ANJU još narasti ove godine?
ANJU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANJU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:46:56 (UTC+8)

Anju (ANJU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.