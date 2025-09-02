Angola (AGLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00171556 $ 0.00171556 $ 0.00171556 24-satna najniža cijena $ 0.00180307 $ 0.00180307 $ 0.00180307 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00171556$ 0.00171556 $ 0.00171556 24-satna najviša cijena $ 0.00180307$ 0.00180307 $ 0.00180307 Najviša cijena ikada $ 0.483956$ 0.483956 $ 0.483956 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -3.63% Promjena cijene (7D) -0.36% Promjena cijene (7D) -0.36%

Angola (AGLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00173748. Tijekom protekla 24 sata, AGLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00171556 i najviše cijene $ 0.00180307, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGLA je $ 0.483956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGLA se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -3.63% u posljednjih 24 sata i -0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Angola (AGLA)

Tržišna kapitalizacija $ 867.10K$ 867.10K $ 867.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Količina u optjecaju 499.45M 499.45M 499.45M Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Angola je $ 867.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGLA je 499.45M, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.21M.