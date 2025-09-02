AngelBlock Cijena (THOL)
-1.85%
-2.52%
-39.81%
-39.81%
AngelBlock (THOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THOL je $ 0.14362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THOL se promijenio za -1.85% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -39.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija AngelBlock je $ 208.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THOL je 244.85M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 339.91K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AngelBlock u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AngelBlock u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AngelBlock u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AngelBlock u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-2.52%
|30 dana
|$ 0
|-26.69%
|60 dana
|$ 0
|-30.82%
|90 dana
|$ 0
|--
AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak.
