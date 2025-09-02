AngelBlock (THOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.14362$ 0.14362 $ 0.14362 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.85% Promjena cijene (1D) -2.52% Promjena cijene (7D) -39.81% Promjena cijene (7D) -39.81%

AngelBlock (THOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THOL je $ 0.14362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THOL se promijenio za -1.85% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -39.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AngelBlock (THOL)

Tržišna kapitalizacija $ 208.06K$ 208.06K $ 208.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 339.91K$ 339.91K $ 339.91K Količina u optjecaju 244.85M 244.85M 244.85M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AngelBlock je $ 208.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THOL je 244.85M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 339.91K.