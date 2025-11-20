Anduril PreStocks Cijena danas

Trenutačna cijena Anduril PreStocks (ANDURIL) danas je $ 79.33, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANDURIL u USD je $ 79.33 po ANDURIL.

Anduril PreStocks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 908,302, s količinom u optjecaju od 11.45K ANDURIL. Tijekom posljednja 24 sata, ANDURIL trgovao je između $ 76.26 (niska) i $ 79.79 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 83.74, dok je rekordna najniža cijena bila $ 50.57.

U kratkoročnim performansama, ANDURIL se kretao +0.06% u posljednjem satu i +1.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Anduril PreStocks (ANDURIL)

Tržišna kapitalizacija $ 908.30K$ 908.30K $ 908.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 908.30K$ 908.30K $ 908.30K Količina u optjecaju 11.45K 11.45K 11.45K Ukupna količina 11,449.835249806 11,449.835249806 11,449.835249806

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anduril PreStocks je $ 908.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANDURIL je 11.45K, s ukupnom količinom od 11449.835249806. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 908.30K.