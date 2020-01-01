AndreyWTR (WTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AndreyWTR (WTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AndreyWTR (WTR) Informacije A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed. Službena web stranica: https://andreywtr.com Bijela knjiga: https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf Kupi WTR odmah!

AndreyWTR (WTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AndreyWTR (WTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 144.49K $ 144.49K $ 144.49K Ukupna količina: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M Količina u optjecaju: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 144.49K $ 144.49K $ 144.49K Povijesni maksimum: $ 0.00177748 $ 0.00177748 $ 0.00177748 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015149 $ 0.00015149 $ 0.00015149 Saznajte više o cijeni AndreyWTR (WTR)

AndreyWTR (WTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AndreyWTR (WTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WTR tokena, istražite WTR cijenu tokena uživo!

