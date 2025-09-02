AndreyWTR (WTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00177748$ 0.00177748 $ 0.00177748 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +3.67% Promjena cijene (7D) +3.11% Promjena cijene (7D) +3.11%

AndreyWTR (WTR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTR je $ 0.00177748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTR se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +3.67% u posljednjih 24 sata i +3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AndreyWTR (WTR)

Tržišna kapitalizacija $ 151.24K$ 151.24K $ 151.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 151.24K$ 151.24K $ 151.24K Količina u optjecaju 948.56M 948.56M 948.56M Ukupna količina 948,557,861.602676 948,557,861.602676 948,557,861.602676

Trenutačna tržišna kapitalizacija AndreyWTR je $ 151.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTR je 948.56M, s ukupnom količinom od 948557861.602676. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.24K.