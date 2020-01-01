Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Andrea Von Speed (ANDREA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Andrea Von Speed (ANDREA) Informacije $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone. Službena web stranica: https://www.andreacoin.com/ Kupi ANDREA odmah!

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Andrea Von Speed (ANDREA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 191.98K $ 191.98K $ 191.98K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 191.98K $ 191.98K $ 191.98K Povijesni maksimum: $ 0.00381766 $ 0.00381766 $ 0.00381766 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019194 $ 0.00019194 $ 0.00019194 Saznajte više o cijeni Andrea Von Speed (ANDREA)

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Andrea Von Speed (ANDREA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANDREA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANDREA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANDREA tokena, istražite ANDREA cijenu tokena uživo!

