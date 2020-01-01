Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Andrea Von Speed (ANDREA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Andrea Von Speed (ANDREA) Informacije

$ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone.

Službena web stranica:
https://www.andreacoin.com/

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Andrea Von Speed (ANDREA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 191.98K
$ 191.98K$ 191.98K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 191.98K
$ 191.98K$ 191.98K
Povijesni maksimum:
$ 0.00381766
$ 0.00381766$ 0.00381766
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00019194
$ 0.00019194$ 0.00019194

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Andrea Von Speed (ANDREA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ANDREA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ANDREA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ANDREA tokena, istražite ANDREA cijenu tokena uživo!

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.