Andrea Von Speed (ANDREA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00020532 $ 0.00020532 $ 0.00020532 24-satna najniža cijena $ 0.000228 $ 0.000228 $ 0.000228 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00020532$ 0.00020532 $ 0.00020532 24-satna najviša cijena $ 0.000228$ 0.000228 $ 0.000228 Najviša cijena ikada $ 0.00381766$ 0.00381766 $ 0.00381766 Najniža cijena $ 0.00002192$ 0.00002192 $ 0.00002192 Promjena cijene (1H) +3.55% Promjena cijene (1D) -1.37% Promjena cijene (7D) +6.64% Promjena cijene (7D) +6.64%

Andrea Von Speed (ANDREA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00022366. Tijekom protekla 24 sata, ANDREAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00020532 i najviše cijene $ 0.000228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANDREA je $ 0.00381766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002192.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANDREA se promijenio za +3.55% u posljednjih sat vremena, -1.37% u posljednjih 24 sata i +6.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Andrea Von Speed (ANDREA)

Tržišna kapitalizacija $ 224.42K$ 224.42K $ 224.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 224.42K$ 224.42K $ 224.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Andrea Von Speed je $ 224.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANDREA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.42K.