AnchorSwap (ANCHOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.128233$ 0.128233 $ 0.128233 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -39.99% Promjena cijene (7D) -39.99%

AnchorSwap (ANCHOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANCHORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANCHOR je $ 0.128233, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANCHOR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -39.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AnchorSwap (ANCHOR)

Tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Količina u optjecaju 94.64B 94.64B 94.64B Ukupna količina 94,638,870,383.37471 94,638,870,383.37471 94,638,870,383.37471

Trenutačna tržišna kapitalizacija AnchorSwap je $ 5.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANCHOR je 94.64B, s ukupnom količinom od 94638870383.37471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.68K.