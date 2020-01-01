ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ANARCHY (ANARCHY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ANARCHY (ANARCHY) Informacije The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Službena web stranica: https://anarchyonsol.com/ Kupi ANARCHY odmah!

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANARCHY (ANARCHY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 155.88K $ 155.88K $ 155.88K Ukupna količina: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M Količina u optjecaju: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 155.88K $ 155.88K $ 155.88K Povijesni maksimum: $ 0.01011476 $ 0.01011476 $ 0.01011476 Povijesni minimum: $ 0.00036 $ 0.00036 $ 0.00036 Trenutna cijena: $ 0.00036214 $ 0.00036214 $ 0.00036214 Saznajte više o cijeni ANARCHY (ANARCHY)

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ANARCHY (ANARCHY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANARCHY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANARCHY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANARCHY tokena, istražite ANARCHY cijenu tokena uživo!

ANARCHY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANARCHY? Naša ANARCHY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANARCHY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!