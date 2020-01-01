ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika
ANARCHY (ANARCHY) Informacije
The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.
ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANARCHY (ANARCHY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike ANARCHY (ANARCHY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ANARCHY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ANARCHY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ANARCHY tokena, istražite ANARCHY cijenu tokena uživo!
ANARCHY Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide ANARCHY? Naša ANARCHY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.