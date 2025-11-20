amuricah Cijena danas

Trenutačna cijena amuricah (AMURICAH) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMURICAH u USD je -- po AMURICAH.

amuricah trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,455.96, s količinom u optjecaju od 999.57M AMURICAH. Tijekom posljednja 24 sata, AMURICAH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, AMURICAH se kretao -- u posljednjem satu i -18.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu amuricah (AMURICAH)

Tržišna kapitalizacija $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Količina u optjecaju 999.57M 999.57M 999.57M Ukupna količina 999,565,637.685159 999,565,637.685159 999,565,637.685159

Trenutačna tržišna kapitalizacija amuricah je $ 7.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMURICAH je 999.57M, s ukupnom količinom od 999565637.685159. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.46K.