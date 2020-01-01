Amulet Protocol (AMU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Amulet Protocol (AMU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Amulet Protocol (AMU) Informacije Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Službena web stranica: https://amulet.org/ Bijela knjiga: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Kupi AMU odmah!

Amulet Protocol (AMU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Amulet Protocol (AMU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.23K $ 77.23K $ 77.23K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 459.90M $ 459.90M $ 459.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 167.92K $ 167.92K $ 167.92K Povijesni maksimum: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016792 $ 0.00016792 $ 0.00016792 Saznajte više o cijeni Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol (AMU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Amulet Protocol (AMU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AMU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AMU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AMU tokena, istražite AMU cijenu tokena uživo!

