Amulet Protocol Logotip

Amulet Protocol Cijena (AMU)

Neuvršten

1 AMU u USD cijena uživo:

$0.00018973
-8.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Amulet Protocol (AMU)
Amulet Protocol (AMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00018121
24-satna najniža cijena
$ 0.00020624
24-satna najviša cijena

$ 0.00018121
$ 0.00020624
$ 0.078485
$ 0.00010889
+2.56%

-8.00%

-4.30%

-4.30%

Amulet Protocol (AMU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00018973. Tijekom protekla 24 sata, AMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00018121 i najviše cijene $ 0.00020624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMU je $ 0.078485, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00010889.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMU se promijenio za +2.56% u posljednjih sat vremena, -8.00% u posljednjih 24 sata i -4.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amulet Protocol (AMU)

$ 105.07K
--
$ 189.73K
553.81M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Amulet Protocol je $ 105.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMU je 553.81M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.73K.

Amulet Protocol (AMU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Amulet Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Amulet Protocol u USD iznosila je $ +0.0000314162.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Amulet Protocol u USD iznosila je $ +0.0000109805.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Amulet Protocol u USD iznosila je $ -0.0003481673377574713.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.00%
30 dana$ +0.0000314162+16.56%
60 dana$ +0.0000109805+5.79%
90 dana$ -0.0003481673377574713-64.72%

Što je Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Amulet Protocol (AMU)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Amulet Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Amulet Protocol (AMU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Amulet Protocol (AMU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Amulet Protocol.

Provjerite Amulet Protocol predviđanje cijene sada!

AMU u lokalnim valutama

Amulet Protocol (AMU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Amulet Protocol (AMU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AMU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Amulet Protocol (AMU)

Koliko Amulet Protocol (AMU) vrijedi danas?
Cijena AMU uživo u USD je 0.00018973 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMU u USD?
Trenutačna cijena AMU u USD je $ 0.00018973. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Amulet Protocol?
Tržišna kapitalizacija za AMU je $ 105.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMU?
Količina u optjecaju za AMU je 553.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMU?
AMU je postigao ATH cijenu od 0.078485 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMU?
AMU je vidio ATL cijenu od 0.00010889 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMU?
24-satni obujam trgovanja za AMU je -- USD.
Hoće li AMU još narasti ove godine?
AMU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
