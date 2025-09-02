Amulet Protocol (AMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00018121 24-satna najniža cijena $ 0.00020624 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00018121 24-satna najviša cijena $ 0.00020624 Najviša cijena ikada $ 0.078485 Najniža cijena $ 0.00010889 Promjena cijene (1H) +2.56% Promjena cijene (1D) -8.00% Promjena cijene (7D) -4.30%

Amulet Protocol (AMU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00018973. Tijekom protekla 24 sata, AMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00018121 i najviše cijene $ 0.00020624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMU je $ 0.078485, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00010889.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMU se promijenio za +2.56% u posljednjih sat vremena, -8.00% u posljednjih 24 sata i -4.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amulet Protocol (AMU)

Tržišna kapitalizacija $ 105.07K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 189.73K Količina u optjecaju 553.81M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amulet Protocol je $ 105.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMU je 553.81M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.73K.