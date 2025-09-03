AMPLY (AMPLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00220681 24-satna najviša cijena $ 0.00259372 Najviša cijena ikada $ 0.116769 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +7.99% Promjena cijene (7D) +87.57%

AMPLY (AMPLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00258373. Tijekom protekla 24 sata, AMPLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00220681 i najviše cijene $ 0.00259372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMPLY je $ 0.116769, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMPLY se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +7.99% u posljednjih 24 sata i +87.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMPLY (AMPLY)

Tržišna kapitalizacija $ 45.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.58M Količina u optjecaju 17.67M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMPLY je $ 45.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMPLY je 17.67M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.58M.