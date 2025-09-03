Više o AMPLY

AMPLY Logotip

AMPLY Cijena (AMPLY)

Neuvršten

1 AMPLY u USD cijena uživo:

$0.00258373
+7.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena AMPLY (AMPLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:43:14 (UTC+8)

AMPLY (AMPLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00220681
24-satna najniža cijena
$ 0.00259372
24-satna najviša cijena

$ 0.00220681
$ 0.00259372
$ 0.116769
$ 0
+0.15%

+7.99%

+87.57%

+87.57%

AMPLY (AMPLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00258373. Tijekom protekla 24 sata, AMPLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00220681 i najviše cijene $ 0.00259372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMPLY je $ 0.116769, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMPLY se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +7.99% u posljednjih 24 sata i +87.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMPLY (AMPLY)

$ 45.65K
$ 45.65K$ 45.65K

--
$ 2.58M
17.67M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AMPLY je $ 45.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMPLY je 17.67M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.58M.

AMPLY (AMPLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AMPLY u USD iznosila je $ +0.00019126.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AMPLY u USD iznosila je $ +0.0035607504.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AMPLY u USD iznosila je $ +0.0049244170.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AMPLY u USD iznosila je $ +0.0010794803634379053.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00019126+7.99%
30 dana$ +0.0035607504+137.81%
60 dana$ +0.0049244170+190.59%
90 dana$ +0.0010794803634379053+71.76%

Što je AMPLY (AMPLY)

Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.

AMPLY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AMPLY (AMPLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AMPLY (AMPLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AMPLY.

Provjerite AMPLY predviđanje cijene sada!

AMPLY u lokalnim valutama

AMPLY (AMPLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AMPLY (AMPLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AMPLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AMPLY (AMPLY)

Koliko AMPLY (AMPLY) vrijedi danas?
Cijena AMPLY uživo u USD je 0.00258373 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMPLY u USD?
Trenutačna cijena AMPLY u USD je $ 0.00258373. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AMPLY?
Tržišna kapitalizacija za AMPLY je $ 45.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMPLY?
Količina u optjecaju za AMPLY je 17.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMPLY?
AMPLY je postigao ATH cijenu od 0.116769 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMPLY?
AMPLY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMPLY?
24-satni obujam trgovanja za AMPLY je -- USD.
Hoće li AMPLY još narasti ove godine?
AMPLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMPLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AMPLY (AMPLY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

