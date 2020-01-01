Amocucinare (AMORE) Tokenomika
$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj AMORE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja AMORE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.