Amocucinare (AMORE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Amocucinare (AMORE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Amocucinare (AMORE) Informacije $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Službena web stranica: https://www.youtube.com/@amocucinare Kupi AMORE odmah!

Amocucinare (AMORE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Amocucinare (AMORE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Ukupna količina: $ 991.67M $ 991.67M $ 991.67M Količina u optjecaju: $ 916.05M $ 916.05M $ 916.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Povijesni maksimum: $ 0.01469843 $ 0.01469843 $ 0.01469843 Povijesni minimum: $ 0.00124895 $ 0.00124895 $ 0.00124895 Trenutna cijena: $ 0.00457585 $ 0.00457585 $ 0.00457585 Saznajte više o cijeni Amocucinare (AMORE)

Amocucinare (AMORE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Amocucinare (AMORE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AMORE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AMORE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AMORE tokena, istražite AMORE cijenu tokena uživo!

AMORE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AMORE? Naša AMORE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AMORE predviđanje cijene tokena odmah!

