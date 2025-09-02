Amocucinare (AMORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00374929 24-satna najviša cijena $ 0.00412338 Najviša cijena ikada $ 0.01469843 Najniža cijena $ 0.00124895 Promjena cijene (1H) -2.85% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) +73.24%

Amocucinare (AMORE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00391006. Tijekom protekla 24 sata, AMOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00374929 i najviše cijene $ 0.00412338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMORE je $ 0.01469843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00124895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMORE se promijenio za -2.85% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i +73.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amocucinare (AMORE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.57M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.89M Količina u optjecaju 911.05M Ukupna količina 991,669,296.052848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amocucinare je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMORE je 911.05M, s ukupnom količinom od 991669296.052848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.89M.