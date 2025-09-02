Više o AMORE

AMORE Informacije o cijeni

AMORE Službena web stranica

AMORE Tokenomija

AMORE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Amocucinare Logotip

Amocucinare Cijena (AMORE)

Neuvršten

1 AMORE u USD cijena uživo:

$0.00394197
$0.00394197$0.00394197
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Amocucinare (AMORE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:17:18 (UTC+8)

Amocucinare (AMORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00374929
$ 0.00374929$ 0.00374929
24-satna najniža cijena
$ 0.00412338
$ 0.00412338$ 0.00412338
24-satna najviša cijena

$ 0.00374929
$ 0.00374929$ 0.00374929

$ 0.00412338
$ 0.00412338$ 0.00412338

$ 0.01469843
$ 0.01469843$ 0.01469843

$ 0.00124895
$ 0.00124895$ 0.00124895

-2.85%

-0.41%

+73.24%

+73.24%

Amocucinare (AMORE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00391006. Tijekom protekla 24 sata, AMOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00374929 i najviše cijene $ 0.00412338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMORE je $ 0.01469843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00124895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMORE se promijenio za -2.85% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i +73.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amocucinare (AMORE)

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

--
----

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

911.05M
911.05M 911.05M

991,669,296.052848
991,669,296.052848 991,669,296.052848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amocucinare je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMORE je 911.05M, s ukupnom količinom od 991669296.052848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.89M.

Amocucinare (AMORE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Amocucinare u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Amocucinare u USD iznosila je $ +0.0060245571.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Amocucinare u USD iznosila je $ +0.0060217133.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Amocucinare u USD iznosila je $ +0.0012974517011687553.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.41%
30 dana$ +0.0060245571+154.08%
60 dana$ +0.0060217133+154.01%
90 dana$ +0.0012974517011687553+49.66%

Što je Amocucinare (AMORE)

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Amocucinare (AMORE)

Službena web-stranica

Amocucinare Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Amocucinare (AMORE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Amocucinare (AMORE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Amocucinare.

Provjerite Amocucinare predviđanje cijene sada!

AMORE u lokalnim valutama

Amocucinare (AMORE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Amocucinare (AMORE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AMORE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Amocucinare (AMORE)

Koliko Amocucinare (AMORE) vrijedi danas?
Cijena AMORE uživo u USD je 0.00391006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMORE u USD?
Trenutačna cijena AMORE u USD je $ 0.00391006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Amocucinare?
Tržišna kapitalizacija za AMORE je $ 3.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMORE?
Količina u optjecaju za AMORE je 911.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMORE?
AMORE je postigao ATH cijenu od 0.01469843 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMORE?
AMORE je vidio ATL cijenu od 0.00124895 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMORE?
24-satni obujam trgovanja za AMORE je -- USD.
Hoće li AMORE još narasti ove godine?
AMORE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMORE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:17:18 (UTC+8)

Amocucinare (AMORE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.