AMO Coin (AMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AMO Coin (AMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AMO Coin (AMO) Informacije AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Službena web stranica: https://amo.foundation/ Bijela knjiga: https://amo.foundation/downloads/ Kupi AMO odmah!

AMO Coin (AMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AMO Coin (AMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.98M $ 14.98M $ 14.98M Ukupna količina: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Količina u optjecaju: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.98M $ 14.98M $ 14.98M Povijesni maksimum: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00070672 $ 0.00070672 $ 0.00070672 Saznajte više o cijeni AMO Coin (AMO)

AMO Coin (AMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AMO Coin (AMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AMO tokena, istražite AMO cijenu tokena uživo!

