AMO Coin (AMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00068459 $ 0.00068459 $ 0.00068459 24-satna najniža cijena $ 0.00071546 $ 0.00071546 $ 0.00071546 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00068459$ 0.00068459 $ 0.00068459 24-satna najviša cijena $ 0.00071546$ 0.00071546 $ 0.00071546 Najviša cijena ikada $ 0.01594326$ 0.01594326 $ 0.01594326 Najniža cijena $ 0.00009585$ 0.00009585 $ 0.00009585 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -0.47% Promjena cijene (7D) -4.50% Promjena cijene (7D) -4.50%

AMO Coin (AMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00070271. Tijekom protekla 24 sata, AMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00068459 i najviše cijene $ 0.00071546, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMO je $ 0.01594326, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009585.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMO se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMO Coin (AMO)

Tržišna kapitalizacija $ 14.90M$ 14.90M $ 14.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.90M$ 14.90M $ 14.90M Količina u optjecaju 21.20B 21.20B 21.20B Ukupna količina 21,200,000,000.0 21,200,000,000.0 21,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMO Coin je $ 14.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMO je 21.20B, s ukupnom količinom od 21200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.90M.