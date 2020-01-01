Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Informacije stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Službena web stranica: https://amnis.finance/ Bijela knjiga: https://docs.amnis.finance/ Kupi STAPT odmah!

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.86M $ 9.86M $ 9.86M Ukupna količina: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Količina u optjecaju: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.86M $ 9.86M $ 9.86M Povijesni maksimum: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 Povijesni minimum: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Trenutna cijena: $ 4.89 $ 4.89 $ 4.89 Saznajte više o cijeni Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAPT tokena, istražite STAPT cijenu tokena uživo!

