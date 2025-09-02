Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4.78 24-satna najviša cijena $ 5.12 Najviša cijena ikada $ 19.62 Najniža cijena $ 0.103468 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -1.33%

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.91. Tijekom protekla 24 sata, STAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.78 i najviše cijene $ 5.12, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAPT je $ 19.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.103468.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAPT se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 9.95M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.95M Količina u optjecaju 2.02M Ukupna količina 2,016,038.3

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amnis Staked Aptos Coin je $ 9.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAPT je 2.02M, s ukupnom količinom od 2016038.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.95M.