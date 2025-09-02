Amnis Staked Aptos Coin Cijena (STAPT)
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.91. Tijekom protekla 24 sata, STAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.78 i najviše cijene $ 5.12, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAPT je $ 19.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.103468.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAPT se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Amnis Staked Aptos Coin je $ 9.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAPT je 2.02M, s ukupnom količinom od 2016038.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.95M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Amnis Staked Aptos Coin u USD iznosila je $ -0.048745410271742.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Amnis Staked Aptos Coin u USD iznosila je $ +0.1452947560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Amnis Staked Aptos Coin u USD iznosila je $ -0.3168280610.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Amnis Staked Aptos Coin u USD iznosila je $ -0.7283988203268025.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.048745410271742
|-0.98%
|30 dana
|$ +0.1452947560
|+2.96%
|60 dana
|$ -0.3168280610
|-6.45%
|90 dana
|$ -0.7283988203268025
|-12.91%
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
|08-31 18:55:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"
