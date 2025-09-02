Amnis Aptos (AMAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 24-satna najniža cijena $ 4.41 $ 4.41 $ 4.41 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 24-satna najviša cijena $ 4.41$ 4.41 $ 4.41 Najviša cijena ikada $ 18.83$ 18.83 $ 18.83 Najniža cijena $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Promjena cijene (1H) -0.72% Promjena cijene (1D) -0.37% Promjena cijene (7D) -1.12% Promjena cijene (7D) -1.12%

Amnis Aptos (AMAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.24. Tijekom protekla 24 sata, AMAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.1 i najviše cijene $ 4.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMAPT je $ 18.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMAPT se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amnis Aptos (AMAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 107.30M$ 107.30M $ 107.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.32M$ 107.32M $ 107.32M Količina u optjecaju 25.20M 25.20M 25.20M Ukupna količina 25,208,967.9349 25,208,967.9349 25,208,967.9349

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amnis Aptos je $ 107.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMAPT je 25.20M, s ukupnom količinom od 25208967.9349. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.32M.