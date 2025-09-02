Više o AMAPT

Amnis Aptos Cijena (AMAPT)

1 AMAPT u USD cijena uživo:

-0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Amnis Aptos (AMAPT)
Amnis Aptos (AMAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.72%

-0.37%

-1.12%

-1.12%

Amnis Aptos (AMAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.24. Tijekom protekla 24 sata, AMAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.1 i najviše cijene $ 4.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMAPT je $ 18.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMAPT se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amnis Aptos (AMAPT)

$ 107.30M
$ 107.30M$ 107.30M

--
----

$ 107.32M
$ 107.32M$ 107.32M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amnis Aptos je $ 107.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMAPT je 25.20M, s ukupnom količinom od 25208967.9349. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.32M.

Amnis Aptos (AMAPT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Amnis Aptos u USD iznosila je $ -0.01616193146953.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Amnis Aptos u USD iznosila je $ +0.1031541120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Amnis Aptos u USD iznosila je $ -0.3857119520.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Amnis Aptos u USD iznosila je $ -0.693407884583637.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01616193146953-0.37%
30 dana$ +0.1031541120+2.43%
60 dana$ -0.3857119520-9.09%
90 dana$ -0.693407884583637-14.05%

Što je Amnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Amnis Aptos (AMAPT)

Službena web-stranica

Amnis Aptos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Amnis Aptos (AMAPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Amnis Aptos (AMAPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Amnis Aptos.

Provjerite Amnis Aptos predviđanje cijene sada!

AMAPT u lokalnim valutama

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Amnis Aptos (AMAPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AMAPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Amnis Aptos (AMAPT)

Koliko Amnis Aptos (AMAPT) vrijedi danas?
Cijena AMAPT uživo u USD je 4.24 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMAPT u USD?
Trenutačna cijena AMAPT u USD je $ 4.24. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Amnis Aptos?
Tržišna kapitalizacija za AMAPT je $ 107.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMAPT?
Količina u optjecaju za AMAPT je 25.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMAPT?
AMAPT je postigao ATH cijenu od 18.83 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMAPT?
AMAPT je vidio ATL cijenu od 3.76 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMAPT?
24-satni obujam trgovanja za AMAPT je -- USD.
Hoće li AMAPT još narasti ove godine?
AMAPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMAPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Amnis Aptos (AMAPT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.