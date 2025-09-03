Više o AMAI

Amino AI Logotip

Amino AI Cijena (AMAI)

Neuvršten

1 AMAI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Amino AI (AMAI)
Amino AI (AMAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.72%

+2.72%

Amino AI (AMAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AMAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMAI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amino AI (AMAI)

$ 7.01K
$ 7.01K$ 7.01K

--
----

$ 7.01K
$ 7.01K$ 7.01K

996.09M
996.09M 996.09M

996,085,293.2
996,085,293.2 996,085,293.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amino AI je $ 7.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMAI je 996.09M, s ukupnom količinom od 996085293.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.01K.

Amino AI (AMAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Amino AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Amino AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Amino AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Amino AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+8.71%
60 dana$ 0+43.18%
90 dana$ 0--

Što je Amino AI (AMAI)

Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.

Amino AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Amino AI (AMAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Amino AI (AMAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Amino AI.

Provjerite Amino AI predviđanje cijene sada!

AMAI u lokalnim valutama

Amino AI (AMAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Amino AI (AMAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AMAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Amino AI (AMAI)

Koliko Amino AI (AMAI) vrijedi danas?
Cijena AMAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMAI u USD?
Trenutačna cijena AMAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Amino AI?
Tržišna kapitalizacija za AMAI je $ 7.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMAI?
Količina u optjecaju za AMAI je 996.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMAI?
AMAI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMAI?
AMAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMAI?
24-satni obujam trgovanja za AMAI je -- USD.
Hoće li AMAI još narasti ove godine?
AMAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
