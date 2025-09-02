Amiko (AMIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00812094$ 0.00812094 $ 0.00812094 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.28% Promjena cijene (7D) -0.28%

Amiko (AMIKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0010022. Tijekom protekla 24 sata, AMIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMIKO je $ 0.00812094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMIKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amiko (AMIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 763.82K$ 763.82K $ 763.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju 762.15M 762.15M 762.15M Ukupna količina 999,999,312.253815 999,999,312.253815 999,999,312.253815

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amiko je $ 763.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMIKO je 762.15M, s ukupnom količinom od 999999312.253815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.00M.