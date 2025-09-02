Više o AMIKO

Amiko Cijena (AMIKO)

1 AMIKO u USD cijena uživo:

$0.0010022
$0.0010022$0.0010022
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Amiko (AMIKO)
Amiko (AMIKO) Informacije o cijeni (USD)

Amiko (AMIKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0010022. Tijekom protekla 24 sata, AMIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMIKO je $ 0.00812094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMIKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Amiko (AMIKO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amiko je $ 763.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMIKO je 762.15M, s ukupnom količinom od 999999312.253815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.00M.

Amiko (AMIKO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Amiko u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Amiko u USD iznosila je $ -0.0000784751.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Amiko u USD iznosila je $ -0.0007248939.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Amiko u USD iznosila je $ -0.003728577883120395.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000784751-7.83%
60 dana$ -0.0007248939-72.33%
90 dana$ -0.003728577883120395-78.81%

Što je Amiko (AMIKO)

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

Amiko Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Amiko (AMIKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Amiko (AMIKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

Amiko (AMIKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Amiko (AMIKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Amiko (AMIKO)

Koliko Amiko (AMIKO) vrijedi danas?
Cijena AMIKO uživo u USD je 0.0010022 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMIKO u USD?
Trenutačna cijena AMIKO u USD je $ 0.0010022. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Amiko?
Tržišna kapitalizacija za AMIKO je $ 763.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMIKO?
Količina u optjecaju za AMIKO je 762.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMIKO?
AMIKO je postigao ATH cijenu od 0.00812094 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMIKO?
AMIKO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMIKO?
24-satni obujam trgovanja za AMIKO je -- USD.
Hoće li AMIKO još narasti ove godine?
AMIKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMIKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
