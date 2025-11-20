America Party Coin Cijena danas

Trenutačna cijena America Party Coin (APC) danas je --, s promjenom od 9.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APC u USD je -- po APC.

America Party Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,046, s količinom u optjecaju od 220.95M APC. Tijekom posljednja 24 sata, APC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01016686, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, APC se kretao -1.12% u posljednjem satu i -17.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu America Party Coin (APC)

Tržišna kapitalizacija $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Količina u optjecaju 220.95M 220.95M 220.95M Ukupna količina 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

Trenutačna tržišna kapitalizacija America Party Coin je $ 26.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APC je 220.95M, s ukupnom količinom od 220949406.95. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.05K.