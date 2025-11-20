America Party Cijena danas

Trenutačna cijena America Party (AP) danas je $ 0.00060937, s promjenom od 5.92% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AP u USD je $ 0.00060937 po AP.

America Party trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 609,908, s količinom u optjecaju od 1.00B AP. Tijekom posljednja 24 sata, AP trgovao je između $ 0.00058681 (niska) i $ 0.000671 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04097033, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00053014.

U kratkoročnim performansama, AP se kretao -0.46% u posljednjem satu i -6.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu America Party (AP)

Tržišna kapitalizacija $ 609.91K$ 609.91K $ 609.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 609.91K$ 609.91K $ 609.91K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

