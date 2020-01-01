America Pac (PAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u America Pac (PAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

America Pac (PAC) Informacije America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Službena web stranica: https://www.americapac.io/ Kupi PAC odmah!

America Pac (PAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za America Pac (PAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 136.96K $ 136.96K $ 136.96K Ukupna količina: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Količina u optjecaju: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 136.96K $ 136.96K $ 136.96K Povijesni maksimum: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032161 $ 0.00032161 $ 0.00032161 Saznajte više o cijeni America Pac (PAC)

America Pac (PAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike America Pac (PAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAC tokena, istražite PAC cijenu tokena uživo!

