America Pac (PAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03728808$ 0.03728808 $ 0.03728808 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.67% Promjena cijene (1D) -2.43% Promjena cijene (7D) -8.67% Promjena cijene (7D) -8.67%

America Pac (PAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAC je $ 0.03728808, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAC se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -8.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu America Pac (PAC)

Tržišna kapitalizacija $ 138.91K$ 138.91K $ 138.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.91K$ 138.91K $ 138.91K Količina u optjecaju 425.87M 425.87M 425.87M Ukupna količina 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796

Trenutačna tržišna kapitalizacija America Pac je $ 138.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAC je 425.87M, s ukupnom količinom od 425873799.45302796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.91K.