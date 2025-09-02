Više o AIB

AMERICA IS BACK Logotip

AMERICA IS BACK Cijena (AIB)

Neuvršten

1 AIB u USD cijena uživo:

--
----
+2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AMERICA IS BACK (AIB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:29:37 (UTC+8)

AMERICA IS BACK (AIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+2.83%

+4.04%

+4.04%

AMERICA IS BACK (AIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIB se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +2.83% u posljednjih 24 sata i +4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMERICA IS BACK (AIB)

$ 69.80K
$ 69.80K$ 69.80K

--
----

$ 69.80K
$ 69.80K$ 69.80K

998.61M
998.61M 998.61M

998,607,414.939196
998,607,414.939196 998,607,414.939196

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMERICA IS BACK je $ 69.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIB je 998.61M, s ukupnom količinom od 998607414.939196. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.80K.

AMERICA IS BACK (AIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AMERICA IS BACK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AMERICA IS BACK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AMERICA IS BACK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AMERICA IS BACK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.83%
30 dana$ 0+11.49%
60 dana$ 0+0.41%
90 dana$ 0--

Što je AMERICA IS BACK (AIB)

Resurs AMERICA IS BACK (AIB)

Službena web-stranica

AMERICA IS BACK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AMERICA IS BACK (AIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AMERICA IS BACK (AIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AMERICA IS BACK.

Provjerite AMERICA IS BACK predviđanje cijene sada!

AIB u lokalnim valutama

AMERICA IS BACK (AIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AMERICA IS BACK (AIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AMERICA IS BACK (AIB)

Koliko AMERICA IS BACK (AIB) vrijedi danas?
Cijena AIB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIB u USD?
Trenutačna cijena AIB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AMERICA IS BACK?
Tržišna kapitalizacija za AIB je $ 69.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIB?
Količina u optjecaju za AIB je 998.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIB?
AIB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIB?
AIB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIB?
24-satni obujam trgovanja za AIB je -- USD.
Hoće li AIB još narasti ove godine?
AIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.