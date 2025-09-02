AMERICA IS BACK (AIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) +2.83% Promjena cijene (7D) +4.04% Promjena cijene (7D) +4.04%

AMERICA IS BACK (AIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIB se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +2.83% u posljednjih 24 sata i +4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMERICA IS BACK (AIB)

Tržišna kapitalizacija $ 69.80K$ 69.80K $ 69.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.80K$ 69.80K $ 69.80K Količina u optjecaju 998.61M 998.61M 998.61M Ukupna količina 998,607,414.939196 998,607,414.939196 998,607,414.939196

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMERICA IS BACK je $ 69.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIB je 998.61M, s ukupnom količinom od 998607414.939196. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.80K.