America (AMERICA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00706622$ 0.00706622 $ 0.00706622 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.94% Promjena cijene (1D) +2.94% Promjena cijene (7D) -0.37% Promjena cijene (7D) -0.37%

America (AMERICA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AMERICAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMERICA je $ 0.00706622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMERICA se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +2.94% u posljednjih 24 sata i -0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu America (AMERICA)

Tržišna kapitalizacija $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,802,512.012133 999,802,512.012133 999,802,512.012133

Trenutačna tržišna kapitalizacija America je $ 34.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMERICA je 999.80M, s ukupnom količinom od 999802512.012133. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.47K.